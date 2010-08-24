Завтра в Украине - до +34°

В некоторых областях Украины завтра ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 25 августа переменная облачность. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 24-29°, в южной и восточной частях 30-34°; в западных областях ночью 12-17°, днем 20-25°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем при грозах местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 24-29°.

В столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 20°, днем 26-28°.

Температура воды в Черном и Азовском морях сегодня 24-27°, в Днепре возле Киева - 23°.