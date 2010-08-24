Нафтогаз "положил глаз" на месторождения в Астраханской области

НАК «Нафтогаз Украины» рассматривает вопрос разработки нефтегазовых месторождений в Астраханской области РФ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе органов государственной власти Астраханской области по результатам встречи посла Украины в Российской Федерации Владимира ЕЛЬЧЕНКО с губернатором Астраханской области Александром ЖИЛКИНЫМ и вице-губернатором - председателем правительства Астраханской области Константином МАРКЕЛОВЫМ 19 августа.

«Обсуждался и вопрос развития совместной нефтегазовой отрасли путем разработки месторождений в Астраханской области с помощью Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», которая является ведущим предприятием украинского топливно-энергетического комплекса», говорится в сообщении.

Также особое внимание во время переговоров было уделено судостроительной отрасли. «Астраханская область имеет положительный опыт в данной сфере. Ежегодно на астраханских верфях работает до 200 квалифицированных судостроителей из Украины», отмечается в сообщении.

В этой связи В.ЕЛЬЧЕНКО заинтересовал вопрос о трудоустройстве украинских высококвалифицированных специалистов на астраханских предприятиях. Акцент был сделан и на восстановлении популяции осетровых видов рыб в Азовском море при помощи специалистов ФГУП «КаспНИРХ» на базе научно-экспериментальной базы «БИОС».

Также В.ЕЛЬЧЕНКО предложил Астраханской области представить совместные проекты на выставке во Всероссийском выставочном центре в Москве. Еще одна важная тема была затронута в ходе беседы – развитие межрегионального сотрудничества, в частности, налаживание взаимосвязей Астраханской области с Днепропетровской и Ривненской областями.

«Нам надо очень быстро восстанавливать региональные связи, которые в силу многих причин, и политических и связанных с мировым экономическим кризисом, были ослаблены. Чтобы ни у кого не было сомнения, что стремление к нормальному сотрудничеству между Россией и Украиной - это не просто лозунг, что оно дает реальные результаты для граждан двух наших стран», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

При этом посол добавил, что это особенно важно в преддверии рабочего визита делегации Астраханской области в Ривненскую область, который состоится на этой неделе.

Стороны обозначили основные направления взаимовыгодного сотрудничества Астраханской области и Украины, в том числе на межрегиональном уровне: судостроение, транспорт, торговля, туризм, гуманитарные и культурные контакты.

После обмена предложениями делегация Посольства Украины посетила центр «БИОС», где гости ознакомились с процессом воспроизводства осетровых, а также предприятие ОАО «Группа Каспийская Энергия».