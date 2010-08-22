Янукович дал статус национального Киевскому музею русского искусства

В названии не будет слова "Киевский"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о предоставлении Киевскому музею русского искусства статуса национального. Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, указ подписан, учитывая весомый вклад Киевского музея русского искусства в развитие музейного дела, изучение, сохранение и популяризацию искусства, а также активную международную деятельность музея. Отныне музей, согласно указу, будет именоваться – Национальный музей русского искусства.

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