НФПУ: повышения цены на газ можно избежать

Аргументы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики по поводу повышения цены на газ противоречивы, поскольку не содержат четких расчетов суммы средств, необходимой для увеличения добычи собственного газа.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ), переданном агентству УНИАН.

В обосновании, которое НФПУ получил 12 августа 2010 года от НКРЭ, говорится о том, что в нынешней отпускной цене украинского газа учитываются все текущие расходы: капиталовложение в добычу топлива, заработная плата, стоимость топливно-смазочных материалов и электроэнергии, даже соответствующие налоги. В то же время, НКРЭ сообщает, что такая ситуация приводит к ежегодному недофинансированию производственных программ по внутренней добычи газа.

«Это дает основания сделать вывод, что в НКРЭ не знают, сколько в действительности необходимо средств для развития национальной газодобывающей отрасли», - отмечает председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК. По его словам, повышение цены за потребление газа для населения не является настоящей мотивацией для этого, и можно предусмотреть, что средства будут использованы не по назначению.

В профсоюзах продолжают настаивать, что повышение цены за потребительский газ не является единственной альтернативой спасения газовой отрасли, как это утверждает власть.

«В первую очередь, нужно кардинально изменить систему ценообразования на газовом рынке, аннулировав на нем монополию государства, которая не дает возможности для развития естественной и здоровой конкуренции цен. При этом, формирование розничных цен на природный газ внутренней добычи должно происходить, исходя из реальных расходов на его добычу и транспортировку внутри страны, без привязки к стоимости импортированного газа», - отмечает М.ЯКИБЧУК.

Кроме того, председатель НФПУ считает, что газовый рынок и операции на нем должны стать максимально открытыми и прозрачными, а законодательство относительно добычи и деления газа следует усовершенствовать, обеспечив преференции для инвесторов.

«Значительно более гуманным в социальном смысле и экономически более целесообразным было бы повысить цены на газ исключительно для предприятий коммунальной энергетики и предоставить с помощью этого механизма государственные дотаций отечественным газодобывающим предприятиям», - подчеркивает М.ЯКИБЧУК.

В НФПУ напомнили, что форум направил обращение в Генеральную прокуратуру, выступая против постановления НКРЭ №812, которым с 1 августа 2010 года была повышена цена на газ для населения на 50%. Кроме того, НФПУ был подан иск в Окружной Административный суд г. Киева, судебное заседание которого состоится 16 сентября.