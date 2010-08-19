В Киеве до конца текущего года стоимость номеров в гостиницах может вырасти на 4-12%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня журналистам озвучил старший консультант по гостиничной и жилой недвижимости консалтинговой компании "Украинская торговая гильдия" ("УТГ") Дмитрий ПИКАЛОВ.

Он уточнил, что кардинального изменения стоимости номеров в столичных гостиницах не стоит ожидать, вероятны сезонные изменения стоимости в рамках роста цены на 4-12%.

По данным Д.ПИКАЛОВА, в первом полугодии т.г. тарифы на размещение в киевских отелях изменились незначительно. Заметное понижение зафиксировано лишь в сегментах четырех- и пятизвездочных гостиниц – на 22-32%.

В компании отметили, что на середину т.г. показатель стоимости стандартного номера (DBL) зафиксирован на уровне от 64 долл. в объектах economy, до 504 долл. в luxury гостиницах (с НДС).

При этом, в связи с небольшим ростом деловой активности, за первое полугодие среднерыночный показатель заполняемости отелей в Киеве вырос на 1,5-2,5% и составил 54-63%, в зависимости от характеристик объекта. До конца года ожидается увеличение уровня заполняемости столичных гостиниц на 1-3%.

В компании также отметили, что до конца года в Киеве ожидается открытие одной трехзвездочной гостиницы Ibis на 217 номеров, в 2011 году ожидается ввод в эксплуатацию пятизвездочной Fairmont Grand Hotel, а также четырехзвездочной гостиницы по ул. Предславинская.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.