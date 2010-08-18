При Киевской администрации создан оперативный штаб

При КГГА создан оперативный штаб, который будет заниматься решением вопросов, связанных с подготовкой Киева к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ.

Среди основных задач штаба – обеспечения координации действий структурных подразделений КГГА, районных администраций и коммунальных предприятий в вопросах подготовки и проведения в столице финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Председателем оперативного штаба назначен профильный заместитель председателя КГГА – Анатолий ГОЛУБЧЕНКО. Обязанности заместителя председателя штаба возложены на начальника Главного управления по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу Татьяну СЛЫШИК.

Согласно документу, в каждом профильном структурном подразделении КГГА будет определено ответственное лицо из числа руководства, которое будет заниматься вопросами подготовки к Евро-2012. Распоряжением также утвержден четкий перечень задач, которые должны безотлагательно решать структурные подразделения КГГА в соответствии с компетенцией.

В соответствии с распоряжением, проведение всех тематических мероприятий, а также подготовка официальной документации, которая касается организации Евро-2012 в Киеве, должны согласовываться и контролироваться Главным управлениям по вопросам подготовки и проведения в Украине чемпионата.