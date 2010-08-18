Мужчина объяснил милиции, что конопля ему нужна для восстановления потенции

В Херсоне милиция задержала 42-летнего местного жителя, выращивавшего в огороде коноплю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД в Херсонской области, милиционеры обнаружили в огороде подозреваемого 32 куста конопли. При даче показаний мужчина утверждал, что выращивал коноплю для приготовления настойки, восстанавливающей "мужскую силу". Однако позже он сознался, что выращивал коноплю с целью сбыта.

Изъятая конопля направлена на исследование. Стоимость изъятого составляет около 600 тыс. грн.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 310 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за посев или выращивание мака или конопли.