Работники троллейбусного управления требуют погасить долги по зарплате

13 августа у здания Лисичанского городского исполкома состоялась акция протеста трудового коллектива КП «Лисичанское троллейбусное управление».

Работники требовали погашения задолженности по заработной плате, которая сформировалась в марте-июле 2010 года, сообщает официальный сайт Лисичанского горисполкома.

К представителям акции протеста вышли заместители городского головы Анатолий КАЛАШНИК и Леонид ФОМЕНКО. Ознакомившись с требования работников троллейбусного управления, А.КАЛАШНИК сообщил следующее: «Источники заработной платы – это собственные средства, которые вы зарабатываете, оказывая услуги по перевозке населения и взимая с них плату, и субвенции из государственного бюджета за перевозку льготной категории населения. Что нам пишут по этому поводу из Кабинета министров? Что на данный момент при плане в 23 миллиона, на Луганскую область перечислено только 16,8, а Минфин на данный момент разрабатывает нормативы равномерного распределения субвенций во втором полугодии».

В то же время, А.КАЛАШНИК обратил внимание собравшихся на то, что решением сессии городского совета троллейбусному управлению было выделено 150 тыс. грн. «Больше мы дать просто не в состоянии – денег в бюджете нет», - пояснил он.

В свою очередь заместитель Лисичанского городского головы Л.ФОМЕНКО предложил создать из числа работников предприятия рабочую группу, которая могла бы совместно с городскими властями выработать механизм решения возникшей проблемы. Что же касается выделенных решением сессии средств, он предложил сделать их целевыми. «Надо совместно с рабочей группой определиться: возможно, часть денег направить на погашение долгов по зарплате, а часть пустить на текущий ремонт троллейбусов».

Работники КП «Лисичанское троллейбусное управление» высказали желание встретиться с городским головой Лисичанска Сергеем ДУНАЕВЫМ, который сегодня находится с рабочей поездкой в Киеве.

Справка УНИАН. С начала года КП «Лисичанское троллейбусное управление» перевезло 7,9 млн. человек. Из них 1,7 млн. перевезены платно, а 6,2 млн. граждан относятся к льготным категориям. Затраты предприятия на перевозку льготных категорий населения за 6 месяцев текущего года составили 4 793,3 тыс. грн., при этом из государственного бюджета возмещено за этот период 991,6 тыс. грн. (в том числе 120 тыс. грн. в качестве взаимозачета за электроэнергию), что составляет 20,7% от положенного объема субвенций. Всего за последних три года (2006-2009 гг. и первое полугодие 2010 года) общий долг государственного бюджета перед предприятием за льготную перевозку граждан составляет 15 662,2 тыс. грн.