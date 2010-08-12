На улицах Москвы преступники ведут войну

В Москве расследуется нападение на милиционеров, совершённое в ночь со среды на четверг, в результате которого один сотрудник милиции был убит, а двое других – ранены.

Нападение произошло в момент, когда они пытались задержать с поличным двух подозреваемых в попытке угнать автомобиль. Следователи полагают, что подозреваемые, вооруженные пистолетами "Иж", переделанными из газовых в огнестрельные, около 00.40 пытались угнать автомобиль Honda Civic.

Один из нападавших произвел выстрел в милиционера. Как сообщил журналистам начальник московского ГУВД генерал Владимир Колокольцев, стрелявший истратил все патроны и продолжил стрельбу из пистолета убитого милиционера. Однако уйти ему не удалось. Уроженец Дагестана, получив порядка пяти пулевых ранений в ходе перестрелки, был госпитализирован. Милиционеры изъяли у него оружие, которое направлено на экспертизу. Второму нападавшему удалось скрыться.

Тяжело ранен милиционер-стажер, за его жизнь борются врачи. Жизнь второго милиционера, которому пуля попала в плечо, вне опасности.

По словам Колокольцева, которые приводит РИА «Новости», «идет война на улицах города со стороны преступников, и сотрудники милиции действуют в экстремальных ситуациях».