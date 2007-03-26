Пора обвинила Каськива в получении $2 млн от регионалов

Винницкая организации ГП «Пора» требует расследовать информацию о получении Председателем политсовета Владиславом Каськивым от руководства Партии Регионов двух миллионов долларов в обмен на лояльное отношение ПОРЫ к «антикризовикам» и устранение его с должности главы политсовета. Об сообщает «Главред» со ссылкой на пресс-службу Винницикого отделения партии «Пора».

26 марта областная конференция Винницкой организации ПОРЫ признала целесообразным создать следственную комиссию с целью проверки информации относительно получения Председателем политсовета Каськивым от руководства ПР двух миллионов долларов в обмен на лояльное отношение ПОРЫ к «антикризовикам».

«Мы можем лишь догадываться о сути договоренностей Каськива с ПР, но учитывая ту информацию, которую обнародовал Борис Пенчук, относительно свертывания Каськивым проекта «Антимафия», изъятие им рукописей последней книги Пенчука – все это свидетельствует о том, что обязательство Каськива перед «регионалами» все же существуют», - заявил Якименко.

«Поэтому мы считаем целесообразным, чтобы Владислав Каськив, по факту подозрения сотрудничества с Партией Регионов сложил свои полномочия Председателя политсовета на период деятельности следственной комиссии», - отметил он.

По мнению Якименко, факт такого подозрения является причиной того, чтобы на внеочередных Гражданских собраниях Каськив вообще сложил свои полномочия Председателя партии.