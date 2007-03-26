Журналистов изгнали из суда по делу Луценко

Сегодня Подольский районный суд г. Киева по ходатайству представителей Генеральной прокуратуры принял решение рассматривать жалобу лидера Гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО о возбуждении в отношении него уголовного дела без представителей СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в начале судебного заседания произнес судья Подольского районного суда г. Киева Василий БОРОДИЙ.

Свое постановление он мотивировал тем, что такое мероприятие должно обеспечить соблюдение конфиденциальности рассмотрения дела, в котором могут быть данные, не подлежащие разглашению, а поэтому рассмотрение жалобы Ю.ЛУЦЕНКО должно проходить без видеосьемки и любых других записей процесса, то есть только при наличии на судебном заседании сторон-участниц судебного заседания.

В свою очередь, представители интересов Ю.ЛУЦЕНКО выразили протест против такого решения, мотивируя свое мнение просьбам Ю.ЛУЦЕНКО проводить судебное заседание в присутствии журналистов, которые бы «прозрачно и открыто» освещали бы течение событий.

Также адвокаты Ю.ЛУЦЕНКО подчеркивали то, что данное рассмотрение жалобы не содержит документов, имеющих отношение к государственной тайне, равно как и в материалах самого уголовного дела, возбужденного в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, нет материалов, которые можно было бы отнести к государственной тайне.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Криминального кодекса, а именно ч.3 ст.364 – злоупотребление властью и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное поведение с оружием и боеприпасами).

20 марта утром следователи Генпрокуратуры семь часов проводили обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО. Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что обыск связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления Ю.ЛУЦЕНКО служебным положением. Он добавил, что «там есть вопросы, связанные с оружием и мебелью».

21 марта Подольский райсуд Киева приостановил досудебное следствие Генпрокуратуры по уголовному делу в отношении Ю.ЛУЦЕНКО для выяснения законности его возбуждения.