Журналистов изгнали из суда по делу Луценко
... чтобы не слышали конфиденциальной информации
Сегодня Подольский районный суд г. Киева по ходатайству представителей Генеральной прокуратуры принял решение рассматривать жалобу лидера Гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО о возбуждении в отношении него уголовного дела без представителей СМИ.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в начале судебного заседания произнес судья Подольского районного суда г. Киева Василий БОРОДИЙ.
Свое постановление он мотивировал тем, что такое мероприятие должно обеспечить соблюдение конфиденциальности рассмотрения дела, в котором могут быть данные, не подлежащие разглашению, а поэтому рассмотрение жалобы Ю.ЛУЦЕНКО должно проходить без видеосьемки и любых других записей процесса, то есть только при наличии на судебном заседании сторон-участниц судебного заседания.
В свою очередь, представители интересов Ю.ЛУЦЕНКО выразили протест против такого решения, мотивируя свое мнение просьбам Ю.ЛУЦЕНКО проводить судебное заседание в присутствии журналистов, которые бы «прозрачно и открыто» освещали бы течение событий.
Также адвокаты Ю.ЛУЦЕНКО подчеркивали то, что данное рассмотрение жалобы не содержит документов, имеющих отношение к государственной тайне, равно как и в материалах самого уголовного дела, возбужденного в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, нет материалов, которые можно было бы отнести к государственной тайне.
Как сообщал УНИАН, 2 марта Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Криминального кодекса, а именно ч.3 ст.364 – злоупотребление властью и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное поведение с оружием и боеприпасами).
20 марта утром следователи Генпрокуратуры семь часов проводили обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО. Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что обыск связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления Ю.ЛУЦЕНКО служебным положением. Он добавил, что «там есть вопросы, связанные с оружием и мебелью».
21 марта Подольский райсуд Киева приостановил досудебное следствие Генпрокуратуры по уголовному делу в отношении Ю.ЛУЦЕНКО для выяснения законности его возбуждения.