Пожарная опасность повысилась на Волыни

В связи с высокой пожарной опасностью, являющейся следствием длительной знойной погоды, милиция Волыни переведена на усиленный вариант несения службы.

Как сообщили сегодня УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Волынской области, руководством УМВД уже создано несколько групп в составе работников Госавтоинспекции, участковых инспекторов и экологов, цель которых - предотвращение возникновения пожаров и оперативное реагирование на них.

В сообщении отмечено, что участковые инспекторы совместно с экологами осуществляют объезд пригородных мест отдыха и ищут нарушителей лесного законодательства.

Кроме того, в связи с высоким уровнем пожарной опасности на временно откладывается открытие охоты на пернатую дичь, которое должно было бы начаться уже на прошлой неделе.

Справка. С начала года на Волыни произошло 24 пожара на площади 11 га. Причина подавляющего большинства из них - человеческий фактор.