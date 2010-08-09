Мошенники представляются налоговиками

В Кировоградской области действуют мошенники, которые для получения кодов пополнения счетов мобильных телефонов представляются работниками органов налоговой службы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГНА в Кировоградской области.

Жертвами обмана становятся частные предприниматели.

Мошенники работают следующим образом: устанавливают рабочие контакты ресторанов, гостиниц и мобильные номера их владельцев, звонят по телефону и, представляясь руководителями налоговой службы, заказывают номера в гостинице и обеденный стол на 8-10 человек. Спустя некоторое время, ссылаясь на то, что находятся в дороге и не имеют возможности пополнить счет мобильного телефона, просят срочно купить карточки на пополнение и переслать их коды. По получению этих номеров какие-либо контакты с предпринимателями прекращаются, а свои мобильные телефоны мошенники отключают.

ГНА в области просит сообщать о случаях дискредитации органов налоговой службы, позвонив по телефону на линию доверия.