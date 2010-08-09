Конкурс на одно бюджетное место в вузы по Украине составляет 8,5

Конкурс на одно бюджетное место по Украине составляет 8,5 претендентов на один студенческий билет бакалавра независимо от формы обучения.

Об этом сообщила председатель правления Общественной сети ОПОРА Ольга АЙВАЗОВСКАЯ на пресс-конференции в УНИАН на тему: "Фамилии будущих студентов известны! Итоги наблюдения за вступительной кампанией в вузы”.

По ее информации, во вступительной кампании в этом году приняли участие 570 тыс. 270 абитуриентов. Всего были поданы 1 млн. 96 тыс. 665 заявлений на стационар и заочную форму обучения. Во вступительной кампании приняли участие не менее 188 тыс. 835 выпускников предыдущих лет. О.АЙВАЗОВСКАЯ напомнила, что объем государственного заказа в 2010 году на образовательно-квалификационный уровень “бакалавр” составляет 131 тыс. 993 чел., из которых 111 тыс. 827 – стационар и 20 тыс. 166 - заочная форма обучения. “Исходя из этих цифр, можно уже сейчас сказать, что средний конкурс по Украине был 8,5 человек на одно место государственного заказа”, - сказала она.

По словам О.АЙВАЗОВСКОЙ, на данное время сложно сказать, сколько будет учиться студентов по контракту, поскольку часть вузов не соблюдает нормы закона и по контракту учится более 49% общего количества будущих бакалавров.

О.АЙВАЗОВСКАЯ сообщила, что наиболее популярными высшими учебными заведениями среди абитуриентов в этом году были Национальный авиационный университет (поданы 3 тыс. 874 заявления от абитуриентов), Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт” (24 тыс. 933), Львовский Национальный университет имени Ивана Франка (23 тыс. 756), Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко (22 тыс. 16), Донецкий Национальный технический университет (20 тыс. 866).

В то же время было зафиксировано 118 вузов, которые приняли от 100 до 498 заявлений и 78 вузов, которые приняли от 1 до 99 заявлений от абитуриентов.

О.АЙВАЗОВСКАЯ также сообщила, что на «горячую линию» ОПОРЫ поступали сообщения от абитуриентов и их родителей относительно необъективности оценивания в рамках дополнительных внутренних экзаменов, что повлияло на рейтинг конкурсантов. Так, зафиксированы случаи, когда абитуриенты, получившие 200 баллов по украинскому языку и литературе во время тестирования, имевшие отличные оценки по этим предметам в аттестатах, не прошли на бюджет на специальность “журналистика”. На экзаменах им было поставлено менее 170 баллов, необходимого минимума в ряде вузов для того, чтобы продолжить участие в конкурсе. В то же время абитуриенты, которые имели сверхнизкие оценки по профильному тестированию и невысокий средний балл аттестата, получали более 190 баллов по результатам внутренних экзаменов. В связи с этим ГО ОПОРА планирует расследовать, насколько глобальной является проблема несоответствия оценок внутренних университетских экзаменов для вступительной кампании.

О.АЙВАЗОВСКАЯ также отметила, что одной из проблем является то, что не все приемные комиссии своевременно обнародовали списки рекомендуемых к зачислению. Кроме того, приемные комиссии обнародовали списки рекомендуемых к зачислению без полной информации об абитуриентах: отсутствие ссылок на льготы, отметок “поступление вне конкурса”, суммарного балла за ВНО и аттестат.

Руководитель программ ВОО КИУ Наталия ЛИННИК, в свою очередь, отметила, что основной проблемой, с которой будут сталкиваться поступающие на данном этапе кампании, - это проблема выбора вуза и специальности. По ее словам, есть категория абитуриентов, которые имеют высокие баллы в рейтинге и прошли в большинство вузов на госзаказ, но в рейтингах на самый желательный для них вуз находятся как раз после тех, кто уже рекомендован к зачислению. Н.ЛИННИК отметила, что на данное время нет четко определенных этапов подачи оригиналов документов.