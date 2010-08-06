Под Киевом тлеют торфяники

На сегодняшний день на территории Киевской области выявлено 6 очагов тления торфа в связи с жаркой погодой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК сегодня на заседании Комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«На сегодняшний день есть 6 очагов тления. Слава Богу, что нет открытого огня», - сказал губернатор.

А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что эти очаги тления зарегистрированы на территории Иванковского, Бородянского, Васильковского и Киево-Святошинского районов.

Кроме того, он отметил, что руководители соответствующих ведомств и районных администраций уделяют недостаточно внимания решению этой проблемы. В связи с этим губернатор призвал серьезнее относиться к проблеме возможного появления огня в связи с жаркой погодой.

Также А.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что после заседания комитета в районах Киевской области должны состояться соответствующие районные заседания комиссий относительно противодействия возникновению пожаров.

Кроме того, А.ПРИСЯЖНЮК отметил необходимость не допускать отдыхающих в леса на выходные, а также приложить все усилия для контроля над пожарной ситуацией в лесах.

Также, по словам губернатора, соответствующим ведомствам нужно проводить агитацию среди населения относительно профилактики возникновению пожаров.