В Киевском зоопарке у Гусика и Пальмы родился малыш

В Киевском зоопарке у пары павианов-анубисов - Гусика и Пальмы - родился малыш.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе зоопарка, родители никого к малышу не подпускают, поэтому его пол пока определить не удалось.

В коллекции Киевского зоопарка уже 8 павианов-анубисов. Питаются животные овощами, фруктами, им дают каши, хлеб с повидлом.

Павианы-анубисы - приматы из семейства мартышковых, обитающие в африканских саваннах. Населяют все биотопы от полупустынь до дождевых лесов на высотах до 4500 м над уровнем моря. Анубисы живут большими группами, размеры которых могут быть от 8 до 200 особей.

Для обоих полов характерна острая собакообразная морда, близко расположенные друг к другу глаза, мощные челюсти и густая жёсткая шерсть. Морда не покрыта волосами, безволосым является также и зад. У самок во время брачного периода он разбухает и принимает ярко-красный цвет.