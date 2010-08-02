Археологи заявляют, что нашли мощи Иоанна Крестителя

Болгарские археологи утверждают, что обнаружили близ города Созополь на восточном побережье страны мощи Иоанна Крестителя, сообщает РИА «Новости»со ссылкой на болгарское новостное агентство Novinite.com.

При раскопках древней православной церкви на островке под названием Святой Иоанн обнаружен мощевик, внутри которого были небольшие кости руки и ноги, сообщает агентство. Дата находки не уточняется.

Иоанн Креститель, иначе Иоанн Предтеча, на протяжении веков был одним из наиболее почитаемых христианских святых. Согласно Евангелию, он крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. Впоследствии Иоанн был казнен галилейским царем Иродом Антипой.

В мире известно множество реликвий, связанных с именем святого Иоанна, значительная их часть заведомо является подложной. Так, за обладание отсеченной головой Иоанна Крестителя спорят несколько городов в Европе и на Ближнем Востоке.