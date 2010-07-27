ОПГ специализировалась на красной икре

В Сумской области вступил в силу приговор по уголовному делу, возбужденному Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении шести участников организованной преступной группировки (ОПГ), которые на протяжении лета-осени прошлого года совершили контрабанду красной икры на общую сумму свыше 6 миллионов гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области, в сентябре прошлого года во время очередного контрабандного ввоза на территорию Украины груза икры лососевых рыб преступная группировка была задержана в Краснопольском районе сотрудниками СБУ.

Установлено, что злоумышленники наладили контрабандный канал систематического перемещения лососевой икры на территорию Украины из России.

Всего, по данным следствия, участники преступной группировки незаконно ввезли на территорию нашего государства красной икры на сумму более 6 млн. грн. Большую часть продукции они успели реализовать в торговой и ресторанной сети (около 20 тонн на общую сумму более 5 млн. грн.).

Согласно приговору Сумского районного суда Сумской области, все участники ОПГ приговорены к разным срокам ограничения свободы, штрафам в больших размерах, а также к конфискации предметов контрабанды и орудий ее совершения – двух автомобилей.

Средства от конфискованных предметов (свыше 800 тыс. грн.) поступили в бюджет.