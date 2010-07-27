Задержаны расхитители нефти из магистрального трубопровода

В Гадячском районе Полтавской области вблизи села Краснознаменка милиционеры задержали трех человек, которые похитили более 5 тыс. литров нефти из магистрального нефтепровода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, работники милиции задержали автомобиль ГАЗ-53 без номерных знаков с емкостью в кузове, наполненной нефтью. От емкости к шаровому крану магистрального нефтепровода «Глинск - Малая Павловка» тянулся шланг длиной около 10 м.

Сейчас по фактам повреждения магистрального нефтепровода и кражи нефтепродуктов возбуждено два уголовных дела.