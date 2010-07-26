Милиция перекрыла два канала поступления наркотиков

В Житомирской области милиция разоблачила два канала поступления наркосредств на территорию области и изъяли амфетамина и гашиша на общую сумму около 400 тысяч гривен.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области со ссылкой на первого заместителя начальника областного УМВД Сергея ТАЛЬКО.

По его словам, задержание курьеров с оптовыми партиями наркотиков стало заключительным этапом спецопераций милиции по обезвреживанию преступных группировок, которые занимались распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории Житомирской области.

Как отметил С.ТАЛЬКО, о появлении отдельных фактов сбыта амфетамина в развлекательных заведениях ряда городов области оперативники знали еще в начале июня. На протяжении двух месяцев продолжалась детальная проверка информации и налаживание контакта с мелкими реализаторами. Через них и вышли на оптового продавца, с которым после длительных переговоров договорились о закупке амфетамина, 1 кг которого по ценам черного рынка стоит около 200 тыс. грн., сказал он.

Как рассказал С.ТАЛЬКО, 23 июля около 20-и часов неподалёку от города Коростышева был остановлен автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 29-летний киевлянин, директор предприятия. Во время его досмотра был выявлен 1 кг психотропного синтетического вещества амфетамина, предназначенного для дальнейшей реализации.

Уже на следующий день, 24 июля, оперативники завершили проведение еще одной спецоперации, в этот раз по разоблачению канала поступления наркотических средств в одно из учреждений исполнения наказаний. Неподалёку от села Заричаны был остановлен автомобиль под управлением 33-летнего житомирянина, у которого изъято 600 граммов гашиша. По данным оперативников, это сильное наркотическое средство предназначалось для лиц, которые отбывают наказание. Его стоимость по ценам черного рынка составляет около 90 тыс. грн.

На данное время задержано 6 участников преступных группировок. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел за ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Проверка по установлению всех фактов поступления наркотических средств и участников преступной деятельности продолжается.