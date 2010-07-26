Люди гибнут катастрофически из-за состояния водных объектов

Руководство Винницкой областной государственной администрации обязало арендаторов прудов обустроить места для купания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня во время совещания руководства ОГА с руководителями районов.

В частности, заместитель председателя Винницкой ОГА Роман АКСЕЛЬРОД, говоря о ситуации на водных объектах области, сообщил, что с начала года в регионе утонул 81 человек, из них 10 - дети, а с начала купального сезона погибли 72 человека, из них 9 - дети. «Ситуация по области катастрофическая», - сказал Р.АКСЕЛЬРОД.

Он также отметил, на некоторых прудах людей не пускают купаться, и люди начинают искать себе места для купания. «Поэтому я призываю глав райгосадминистраций собрать всех владельцев прудов и обязать их определить места для купания», - сказал Р.АКСЕЛЬРОД.

В связи с этим первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Иван МОВЧАН поручил председателям районных государственных администрации на протяжении ближайших дней встретиться со всеми без исключения арендаторами прудов и довести им позицию власти.

«Мы должны обязать их определить на прудах места, поставить там знаки «Место для купания». Все, что касается инструкций, - обратиться к МЧС, начальнику МЧС в Винницкой области также сегодня дано соответствующее поручение», - сказал И.МОВЧАН.

Первый заместитель председателя Винницкой ОГА также требует, чтобы в ближайшие дни поручение было выполнено и реестр всех прудов с фотографиями обустроенных для купания мест был предъявлен ему лично.