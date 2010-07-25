Ивано-Франковск отмечает 600-летие Грюнвальдской битвы

Сегодня в городе Ивано-Франковске торжественно отмечают 600-летие Грюнвальдской битвы.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества начались на улице Грюнвальдской возле памятника деятелям ЗУНР внесением Государственного флага Украины и копий флагов полков украинских (русских) земель, которые принимали участие в Грюнвальдской битве.

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС поздравил жителей города и гостей с этим выдающимся событием.

Мэр напомнил, что улица Грюнвальдская в Ивано-Франковске получила свое название 100 лет назад, в честь 500-летия победы в битве под Грюнвальдом.

«Грюнвальдская битва и все последующие битвы украинцев дали возможность жить в независимой Украине», - отметил мэр. К поздравлениям приобщились и представители общественности города и жители улицы. Считается, что улица Грюнвальдская никогда не меняла своего названия.

Потом выступили историки-краеведы Михаил ГОЛОВАТЫЙ и Петр АРСЕНИЧ, которые рассказали об исторических вехах Грюнвальдской битвы и об участии украинцев в общем союзническом войске. Установлен баннер о 600-летии победы в Грюнвальдский битве на одном из зданий по улице Грюнвальдской по случая празднования этой славной для истории Украины даты.

После торжеств состоялся праздничный концерт с участием художественных коллективов заведений культуры Ивано-Франковского городского совета, а также развлечения и детский праздник «Козацькому роду нема переводу».

Управление образования и науки исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета, которое выступило главным инициатором празднования 600-летия Грюнвальдской битвы в Ивано-Франковске, продолжит проведение тематических мероприятий в августе-октябре 2010 года научной конференцией, конкурсом на лучший ученический реферат и исследовательскую работу учителей, презентацией новых изданий об этом событии, тематическими уроками и тому подобное.

*** Грюнвальдская битва 1410 года (также Битва под Танненбергом) состоялась во время «Великой войны» 1409-1411 годов между войсками Тевтонского ордена и объединенными войсками Королевства Польского и Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского близ сел Грюнвальд и Танненберг (земли Тевтонского ордена, ныне территория Польши) 15 июля 1410.

Победа литовцев, поляков, украинцев и белорусов в Грюнвальдской битве подорвала военное могущество Тевтонского ордена и прервала экспансию немецких рыцарей на восток. 1 февраля 1411 года был подписан Торунский мир, по которому орден возвращал в пользу Литвы Жемайтию и Добжинскую землю - в пользу Польши, а также платил контрибуцию.

Из исторических источников известен украинский рыцарь, который прославился своими героическими действиями при Грюнвальде – Иванко Сушик из Романова, что под современным Львовом. За подвиги на поле Грюнвальдской битвы король Владислав наградил его тремя селами в галицкой земле.