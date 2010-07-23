МАЗ подмял Ауди и протянул несколько десятков метров

22 июля в городе Мариуполе Донецкой области в результате столкновения грузового автомобиля МАЗ с автомобилем «Ауди» погибли 29-летние водитель и пассажир легкового авто.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГАИ Донецкой области.

Согласно сообщению, в г. Мариуполе, выезжая с улицы Тополиная на проспект Карпова, 29-летний водитель автомобиля «Ауди-90», по предварительной версии, отвлекся от управления и выехал на встречную полосу движения, по которой двигался грузовой автомобиль МАЗ.

В результате столкновения автомобилей грузовик «подмял» под себя «Ауди» и протянул несколько десятков метров.

Во время ДТП водитель и 29-летний пассажир «Ауди» погибли, а еще два пассажира – две 23-летние девушки с черепно-мозговыми травмами и ушибами доставлены в больницу.

В ГАИ отметили, что молодые люди на «Ауди» возвращались с отдыха на Азовском море.

Всего с начала лета в дорожно-транспортных происшествиях в Донецкой области погибли 64 человека и более 900 были травмированы, напомнили правоохранители.