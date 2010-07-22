Пограничная служба Украины наградила польских пограничников

Государственная пограничная служба Украины наградила знаками отличия и грамотами работников Пограничной службы Польши за заслуги в охране общей границы.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония вручения знаков отличий и грамот состоялась сегодня в Посольстве Украины в Варшаве.

Среди около десяти награжденных - главный комендант Пограничной службы Польши Лешек ЭЛЯС.

Советник-посланник Посольства Украины в Польше Андрей СИБИГА отметил, что награды вручаются по случаю профессионального праздника польских пограничников.

Он констатировал очень хорошее сотрудничество между украинскими и польскими пограничными службами, отметив, что это подтверждают ряд согласованных конкретных дел, которые позволят еще улучшить ситуацию на общей границе.

Среди них А.СИБИГА назвал введение общего пограничного контроля.

Комендант Пограничной службы Польши поблагодарил за знаки отличия, заметив, что спокойная ситуация на общей границе является заслугой пограничных служб обоих государств.

Л.ЭЛЯС сказал, что одним из самых больших вызовов, какие сейчас стоят перед польскими и украинскими пограничниками, является организация быстрого и удобного пересечения границы на время Евро-2012.

Он выразил уверенность, что стороны справятся с этой задачей. „Имея таких партнеров, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее”, - сказал руководитель Пограничной службы Польши.