Для чего нужна Генеральная агропромышленная инспекция?
Минагрополитики предлагает создать
Министерство аграрной политики предлагает создать Генеральную агропромышленную инспекцию.
Соответствующий проект постановления правительства обнародован на сайте Минагрополитики.
Согласно проекту постановления, инспекцию предлагают создать в составе Министерства аграрной политики как правительственный орган государственного управления на базе Государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка, Украинской государственной семенной инспекции, Украинской государственной помологично-ампелографичной инспекции, Главной государственной инспекции по карантину растений Украины, Главной государственной инспекции защиты растений, Государственного технологического центра охраны плодородия почв, которые прекращают свою деятельность, и Государственной инспекции по охране прав на сорта растений путем выделения ее из состава Государственной службы по охране прав на сорта растений.
Основной задачей инспекции будет осуществление государственного надзора за: качеством зерна и продуктов его переработки; качеством винодельческой продукции; соблюдением мер биологической и генетической безопасности относительно сельскохозяйственных растений и животных на предприятиях, в учреждениях и организациях агропромышленного комплекса; охраной труда в аграрном секторе экономики.
В объяснительной записке отмечается, что на сегодняшний день система инспекционного контроля аграрного сектора экономики полностью децентрализована, что практически делает невозможным проведение единой общегосударственной политики в этой системе, вызывает распыленность функций и полномочий разных служб, следствием чего является повышение коррупционных рисков в сфере контроля, неэффективное использование государственного имущества и бюджетных средств. Создание Генеральной агропромышленной инспекции должно способствовать оптимизации работы контрольно-инспекционных органов.