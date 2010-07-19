В Киеве накрыли подпольный склад с водкой на миллион гривен

В Киеве сотрудники налоговой милиции Днепровского района обнаружили подпольный склад алкогольных напитков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в г. Киеве, к отправлению в торговые точки столицы на складе на улице Семьи Хохловых накопилось около 65 тыс. бутылок водки производства ликероводочного завода, расположенного в Днепропетровской области. На такой ходовой товар никаких документов, удостоверяющих его принадлежность и происхождение, коммерсанты предоставить не смогли. Во время осмотра возникли сомнения по происхождению марок акцизного сбора, которые были наклеены на водочную продукцию.

Научно-исследовательская экспертиза экспертно-криминалистического центра Главного управления Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве подтвердила, что акцизные марки, действительно, являются подделкой.

Водка общей стоимостью более 1 млн. грн. изъята. Владелец, а также происхождение товара устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.