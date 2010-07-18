50 тысяч головок мака уничтожено в Тернопольской области
20:31, 18 июля 2010Общество
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Установлено свыше 100 фактов посевов
В Тернопольской области в ходе операции «Мак-2010» уничтожено 50 тысяч головок мака.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, в целом задокументировано свыше 100 фактов незаконных посевов наркотических растений.
В частности, на приусадебном участке в селе Надречье Бережанского района обнаружили 2,6 тысяч головок мака.
Почти тысячу головок мака обнаружили на огороде у жительницы села Угрынь Чорткивского района, сын которой, как выяснилось, сбывал наркотическое сырье.
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