Горели складские помещения автобазы Минобороны

17 июля в 3 час. 5 мин. в Соломенском районе столицы на втором этаже двухэтажного здания клуба и складских помещениях 30-й автомобильной базы Минобороны (проспект Воздухофлотский, 6) возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 4 час. 25 мин. двадцать отделений Государственной пожарной охраны пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Огнем повреждена кровля клуба и складских помещений на площади около 1 тыс. 500 кв. м. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.