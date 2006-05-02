Умер Александр Неустроев

В Днепропетровске на 57-м году жизни скончался председатель наблюдательного совета ОАО "Никопольский завод ферросплавов" Александр Неустроев.

Об этом в сегодняшнем номере сообщает газета «КомерсантЪ».

Как сообщает издание, А.Неустроев умер 29 апреля в своей постели, когда лег отдохнуть после обеда. Врачи констатировали обширный инфаркт.

Прощание состоится 3 мая с 14.00 до 15.00 в зале клуба Кабмина.

Как сообщалось, с 17 апреля с.г. А.Неустроев был уволен с должности и.о. председателя правления НЗФ. 26 апреля в г.Орджоникидзе состоялось собрание акционеров НЗФ, которое утвердило в должности председателя правления ОАО В.КУЦИНА, в должности председателя наблюдательного совета – А.Неустроева.

В 2004 году А.Неустроев был министром промышленной политики в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.