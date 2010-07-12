Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился, по сравнению с 11 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 0,6% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,85/10,01 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,78-9,91 грн./евро, по продаже – в пределах 9,97-10,03 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 11 июля незначительно повысился и сегодня составляет 0,2466/0,2560 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2430-0,2520 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2540-0,2570 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,87 грн./долл., курс продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня понизился на 0,6% и сегодня составляет 9,85 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 10,00 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,70-9,91 грн./евро, по продаже – в пределах 9,98-10,08 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,6% по сравнению с 11 июля и сегодня составляет 0,2446 грн./рубль, продажи – без изменений – 0,2557 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2500 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2540-0,2570 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,93 грн., евро – 9,70/10,08 грн., рубль – 0,2250/0,2540 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,70/10,15 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,905 грн., евро – 9,78/10,00 грн., рубль – 0,2500/0,2570 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 12 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,9038, к евро – 9,988032, к российскому рублю – 0,25666.