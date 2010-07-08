В Парке Киевская Русь состоится фестиваль-маскарад "Киевская фибула"

17-18 июля в центре культуры и истории "Парк Киевская Русь" (с. Копачив, Обуховский район, Киевская обл.) состоится ролевой фестиваль–маскарад "Киевская фибула".

В программе фестиваля:

- выступления команд ролевого моделирования;

- конкурс оригинального костюма;

- турнир по историческому фехтованию;

- ярмарка мастеров;

- выступления музыкальных коллективов;

- средневековые игры и забавы;

- ночное шоу.

Добраться до «Парка Киевская Русь» из Киева можно за 45 минут. В выходные дни с 9.00 в направлении «Парка Киевская Русь» курсируют автобусы от станции метро «Выдубичи» (остановка около «Фуршета»). Интервал движения - 30 минут. Цена проезда - 20 грн. Стоимость билета в фестивальный день - 80 грн., для пенсионеров, студентов и детей, - 40 грн., для детей до 7 лет - бесплатно.