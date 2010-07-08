В Парке Киевская Русь состоится фестиваль-маскарад "Киевская фибула"
17-18 июля в центре культуры и истории "Парк Киевская Русь" (с. Копачив, Обуховский район, Киевская обл.) состоится ролевой фестиваль–маскарад "Киевская фибула".
В программе фестиваля:
- выступления команд ролевого моделирования;
- конкурс оригинального костюма;
- турнир по историческому фехтованию;
- ярмарка мастеров;
- выступления музыкальных коллективов;
- средневековые игры и забавы;
- ночное шоу.
Добраться до «Парка Киевская Русь» из Киева можно за 45 минут. В выходные дни с 9.00 в направлении «Парка Киевская Русь» курсируют автобусы от станции метро «Выдубичи» (остановка около «Фуршета»). Интервал движения - 30 минут. Цена проезда - 20 грн. Стоимость билета в фестивальный день - 80 грн., для пенсионеров, студентов и детей, - 40 грн., для детей до 7 лет - бесплатно.