Палестинец пытался вывезти из Львова 11 старинных икон

Работники таможенного поста «Львов – Аэропорт» Львовской таможни предотвратили вывоз за пределы Украины 11 старинных икон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской таможни, гражданин Палестины, следуя из Украины в Турцию рейсом “Львов – Стамбул”, в таможенной декларации указал, что имеет 70 долларов США, и не везет с собой предметов, обязательных для декларирования. Однако во время таможенного контроля багажа среди личных вещей в дорожной сумке таможенники обнаружили 11 старинных икон на деревянной основе.

По этому факту составлен протокол по ст. 340 Таможенного кодекса Украины о нарушении таможенных правил. Иконы задержаны, их оценка будет проведена дополнительно.