Прекращены авиарейсы Тернополь – Киев

Авиарейсы Тернополь – Киев отменены в связи с их нерентабельностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА.

По его словам, авиакомпания «Мотор Сич» со времени внедрения данного рейса понесла убытки на сумму 300 тыс. грн. «Не хотят тернополяне летать – говорят, что дорого. Но цена билета была лишь немного больше себестоимости и намного ниже рыночной», – отметил А.КАЙДА.

Относительно введения авиарейса Тернополь – Киев – Симферополь, о котором пресс-служба облсовета сообщала ранее, А.КАЙДА конкретной информации не предоставил. «Введение этого рейса я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Это скорее вопрос к гендиректору авиакомпании «Мотор Сич», – сказал А.КАЙДА. В аеропорту же говорят, что решение об этом рейсе будет принято ориентировочно через неделю.

А.КАЙДА также сообщил, что сейчас ведутся переговоры с еще одной авиакомпанией, которая изучает возможность рейсов из Тернополя за границу. «Но никаких деталей не буду рассказывать, пока не будут достигнуты четкие договоренности», – сказал председатель облсовета.

При этом он указал на недостаточную работу директора Тернопольского аэропорта в части промоции авиарейса Тернополь – Киев и сообщил, что на ближайшем заседании облсовета будет рассматриваться вопрос о его увольнении.

«Проблема – в руководителе. Это не работа, что когда деньги есть - я работаю, а когда нет - сижу и жду сложа руки. На эту должность должен прийти человек с новым видением», – считает А.КАЙДА. Также он сообщил, что руководитель аэропорта написал заявление на отпуск. «Но я его не подписал, потому что он, по сути, все время был в отпуске – аэропорт-то сколько времени не работал», – объяснил свое решение председатель облсовета.

Справка УНИАН. Авиарейс Тернополь – Киев (Жуляны) и в обратном направлении был введен 31 мая 2010 года. Перевозки осуществлялись дважды в неделю самолетом Ан-24 авиакомпании ОАО «Мотор Сич». Стоимость билета на рейс составляла 600 грн.