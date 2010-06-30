Друг задержанного хотел прорваться к нему и "заработал" три года

В Шостке Сумской области 21-летний молодой человек приговорен к трем годам лишения свободы за то, что нанес сотруднику сектора уголовного розыска телесные повреждений во время выполнения последним своих служебных обязанностей.

Как сообщила УНИАН сотрудник Сектора связей из общественностью Шосткинского городского отдела ГУМВД Украины в Сумской области Татьяна МЕНЯЙЛО, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и повреждение лица.

По словам Т.МЕНЯЙЛО, инцидент произошел во время проведения следственных действий (воспроизведение события) по делу об убийстве. Задержанного по этому делу привезли на место преступления и к нему бросился товарищ, пытаясь поговорить. Сотрудники милиции предупредили, что общение с задержанным во время следственных действий запрещено, однако товарищ задержанного, который к тому же находился в нетрезвом состоянии, не остановился. Милиционер вынужден был вывести его на улицу. Однако мужчина вспылил и начал оказывать сопротивление.

Пострадавший милиционер несколько недель находился на больничном.

Прокуратурой было возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов). Во время следствия стало известно, что злоумышленник уже был ранее судимый и на момент совершения этого преступления находился на испытательном сроке.