Левый берег Днепропетровска на двое суток останется без воды

Левобережные районы Днепропетровска на двое суток - с 8.00 30 июня до 8.00 2 июля останутся без питьевой воды в связи с плановыми ремонтно-профилактическими работами на сетях водопроводно-канализационного хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в городском коммунальном предприятии “Днепроводоканал”.

Работы будут проводиться круглосуточно на 136 объектах. По данным „Днепроводоканала”, на ремонтно-профилактические работы выделены 1,6 млн. грн.

В трех районах левобережья Днепропетровска проживают около 350 тысяч человек.