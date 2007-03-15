Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) изменила порядок начисления платежей для бытовых потребителей газа.

Как сообщили УНИАН в НКРЭ, в частности, согласно внесенным изменениям в постановление НКРЭ от 19 декабря № 1672, зарегистрированным Министерством юстиции (13 марта №221/13488), комиссия отменила положение, согласно которого комплексные потребители природного газа (потребляющие газ, в том числе на отопление в отдельных квартирах, отсоединенных от централизованной системы теплоснабжения в многоквартирных домах) должны были платить при наличии газовых счетчиков - 68,6 коп. за м. куб. (с НДС), при отсутствии - 75,4 коп. за м. куб. (с НДС).

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2006 года НКРЭ утвердила розничные дифференцированные тарифы на газ для населения на 2007 год.

В частности, комиссия установила тариф для потребителей, ежегодные объемы потребления которых не превышают 2,5 тыс. кубометров природного газа. Цена утверждена на уровне: при наличии газовых счетчиков - 31,5 коп. за метр кубический (с учетом НДС), без газовых счетчиков - 34,5 коп. за метр кубический (с НДС). При условии, если объем потребления не превышает 6 тыс. куб. метров в год, цена установлена на уровне: при наличии газового счетчика - 47,8 коп. за куб. м (с НДС), без счетчика - 52,6 коп. за куб. м (с НДС). В случае, если объем потребления природного газа не превышает 12 тыс. куб. метров в год, тариф установлен на уровне: при наличии газового счетчика - 98 коп. за куб. м (с НДС), без счетчика - 1 грн. 7,8 коп. за куб. м (с НДС). При условии, что объем потребления газа превышает 12 тыс. кубометров в год, цена на газ установлена: при наличии газовых счетчиков - 1 грн. 17,3 коп за м куб. (с НДС), при отсутствии - 1 грн. 29 коп. за м. куб. (с НДС).

Тарифы вступили в действие с 1 января 2007 года.

19 октября НКРЭ снизила предельную оптовую цену на газ для населения, не использующего газ для отопления, на 18,2% - до 399 грн. за тысячу кубометров. Для комплексных потребителей (использующих газ для приготовления пищи, подогрева воды, а также для отопления) оптовая цена на газ оставлена на прежнем уровне - 414 грн. за тысячу кубометров.

НКРЭ также снизила розничные тарифы на газ для населения, в частности, розничный тариф для потребителей, не использующих газ для отопления, но имеющих счетчик - до 31,5 коп. за кубометр, для потребителей, не использующих газ для отопления, но не имеющих счетчик - до 34,5 коп. за кубометр.