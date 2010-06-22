Министр: на дорогу выходят лица, похожие на работников ГАИ
22:37, 22 июня 2010Общество
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Форма используется незаконно
Милиция выявила ряд фактов незаконного использования формы работников ГАИ, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ.
Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Увы, в последнее время мы выявляем много фактов того, что на дороги выходят лица в форме, похожей на форму работников ГАИ, которые обирают людей на дорогах».
Министр заявил, что милиция устанавливает такие факты и проводит расследования.
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