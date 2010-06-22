АМКУ и УСПП подписали договор о сотрудничестве

Председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Алексей КОСТУСЕВ и президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ подписали договор о сотрудничестве, передает корреспондент УНИАН.

Цель договора – сотрудничество организаций по развитию и реализации конкурентной политики на рынках Украины, создание благоприятных условий для развития предпринимательства в Украине.

Договором предусмотрено, что подписавшиеся стороны будут проводить консультации и обмен информацией о состоянии рынков, сотрудничать в ходе разработки региональных и отраслевых программ рыночных реформ, выступать с совместными законодательными инициативами по вопросам развития конкуренции, конкурентной политики и демонополизации экономики, разрабатывать предложения относительно мер, направленных на развитие предпринимательства и конкуренции.

Кроме того, стороны будут распространять среди предпринимателей и потребителей информацию о законодательстве по вопросам защиты экономической конкуренции, а также содействовать разработке и реализации межгосударственных проектов и программ, а также сотрудничеству с государственными органами и неправительственными организациями других государств и международных организаций в вопросах защиты экономической конкуренции.

А.КОСТУСЕВ добавил, что договор – это не формальность и не одноразовый акт, а документ, который предусматривает проведение встреч, обмен информацией, создание информационных структур для помощи предпринимателям в развитии конкуренции, а также совместная работа на международном уровне.

В свою очередь А.КИНАХ после подписания договора дал поручение специалистам УСПП в течение 10 дней подготовить направления работы для УСПП и АМКУ на 2010 - начало 2011 года.