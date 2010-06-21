Объявлен в розыск милиционер, до смерти избивший задержанного

Прокуратура Киева расследует уголовное дело, возбужденное по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления Главного управления МВД в Киеве, что привело к смерти пострадавшего Т.Федаса.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Киева, по материалам предварительного следствия сегодня, 21 июня, следователям вынесено постановление о предъявлении обвинения и объявлении в розыск бывшего начальника сектора Шевченковского райуправления милиции Рустама Д., который нанес телесные повреждения пострадавшему.

Голосеевским судом Киева вынесено постановление о задержании обвиняемого.

Как стало известно УНИАН, гибель мужчины, к которой причастен экс-сотрудник Шевченковского райуправления, произошла два года назад. Дело с того времени расследовала прокуратура Шевченковского района, после чего она была передана в прокуратуру столицы.