Янукович поручил оказать гуманитарную помощь Венгрии

19:31, 21 июня 2010
Общество
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Указ на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины оказать гуманитарную помощь Венгерской Республике.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

В соответствии с решением Президента, правительство должно обеспечить предоставление гуманитарной помощи Венгерской Республике для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения.

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