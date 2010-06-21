Янукович поручил оказать гуманитарную помощь Венгрии

Указ на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины оказать гуманитарную помощь Венгерской Республике. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. В соответствии с решением Президента, правительство должно обеспечить предоставление гуманитарной помощи Венгерской Республике для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения.

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