Янукович поручил оказать гуманитарную помощь Венгрии
19:31, 21 июня 2010Общество
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Указ на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины оказать гуманитарную помощь Венгерской Республике.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
В соответствии с решением Президента, правительство должно обеспечить предоставление гуманитарной помощи Венгерской Республике для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения.
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