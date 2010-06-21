Милиция: вице-мэр Одессы Убирия отсидел 3 года

Вице-мэр Одессы Вахтанг УБИРИЯ, отстранённый от исполнения служебных обязанностей в связи с инцидентом на полигоне "Дальницкие карьеры" ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.

Как передает одесский телеканал АТВ, такое заявление сделал сегодня в ходе аппаратного совещания в Одесской облгосадминистрации первый заместитель начальника областного Управления внутренних дел Анатолий БАХЧИВАНЖИ.

По его данным, В.УБИРИЯ был судим за покушение на дачу взятки и отсидел три года. А.БАХЧИВАНЖИ сказал: "Правда, судимость у него погашена, но он был осуждён - покушение на дачу взятки и отсидел три года. Да, судимость у него погашена, но, тем не менее, категория людей, которые сегодня управляют городом, говорит сама за себя".

Кроме того, сказал А.БАХЧИВАНЖИ, киевские коллеги рассказали ему, что и в Киеве В.УБИРИЯ вел себя подобным образом - также были случаи, когда он открывал стрельбу.

"Буквально вчера приезжали люди из Киева. Они говорят, да и в Киеве такое было, когда он находился", - отметил А.БАХЧИВАНЖИ.

Он также сообщил, что В.УБИРИЯ владел оружием на законном основании. По словам А.БАХЧИВАНЖИ, пистолет Макарова, из которого вице-мер стрелял на свалке, - наградной. Его В.УБИРИИ в 2001 году вручил министр обороны Грузии. У вице-мэра также были документы на владение травматическим оружием. А.БАХЧИВАНЖИ добавил, что В.УБИРИЯ отказался выдавать оружие. Милиция провела несколько обысков в кабинетах мэрии, но не обнаружила пистолеты. И только после того, как мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ «посоветовал» В.УБИРИИ сдать пистолет, его «подбросили» в один из кабинетов, сказал первый заместитель начальника облУВД. "Насколько я понимаю, они его аккуратненько подложили в другой кабинет, потом сообщили нам, и мы приехали и его изъяли", - сказал А.БАХЧИВАНЖИ.

По его мнению, В.УБИРИЯ вел себя подобным образом, потому что думал, что вновь уйдёт от ответственности.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Одессе заявили о рейдерском захвате мусорного полигона бытовых отходов «Дальницкие карьеры». Прибывший туда В.УБИРИЯ во время спора достал пистолет и выстрелил в воздух.

Городской голова Одессы Э.ГУРВИЦ заявил, что вооруженные рейдеры выдворены с территории полигона бытовых отходов «Дальницкие карьеры», восстановлена также работа в обычном режиме коммунального предприятия "Одескоммунтранс", в полном хозяйственном ведении которого находится этот объект. Так мэр прокомментировал ситуацию вокруг захвата вооруженными сотрудниками подразделения «Титан» и руководством ООО «Союз», принадлежащего лидеру партии «Родына» Игорю МАРКОВУ, полигона бытовых отходов, находящегося на балансе Одесского горсовета.

12 июня милиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы на мусорном полигоне, а 15 июня вице-мэра, который был госпитализирован с инфарктом, взяли под стражу.

Сам вице-мэр объясняет, что стремился «образумить угрожавших ему рейдеров и привлечь внимание милиции» и потому выстрелил в воздух из пистолета, на который есть все необходимые документы.

17 июня В.УБИРИЯ был отстранен от работы на время расследования.

18 июня следователь, расследующий уголовное дело в отношении вице-мэра Одессы, постановил избрать меру пресечения для чиновника в виде подписки о невыезде. Соответствующее постановление следователь вынес в больнице, куда В.УБИРИЯ был госпитализирован накануне с сердечной недостаточностью и повышенным артериальным давлением.

19 июня судья Приморского райсуда Одессы В.КОВАЛЕНКО продлил до 25 июня задержание вице-мэра, против которого следователем облуправления милиции возбуждено уголовное дело по признакам ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

20 июня ночью В.УБИРИЮ ночью доставили из изолятора временного содержания областного Управления внутренних дел в палату реанимационного отделения городской больницы №3 Одессы.

Президент Одесской правозащитной академии Валерий КОЧЕТОВ заявил в программе телекомпании «РИАК» 10 июня, что "неправомерные действия" сотрудников одесских органов следствия и суда в отношении вице-мэра Одессы В.УБИРИИ предпринимаются по указаниям вице-премьер-министра Владимира СИВКОВИЧА и звонкам из Высшего совета юстиции.