Газпром признал задолженность перед Белоруссией

«Газпром» подтвердил наличие задолженности перед Белоруссией за транзит газа по ее территории в размере, сопоставимой с размером долга Белоруссии за газ в $192 млн. Об этом сообщил по итогам переговоров с делегацией Белоруссией по газовому вопросу официальный представитель российского газового холдинга Сергей Куприянов. При этом, Куприянов заявил, что долг существует, потому что белорусская сторона не позволяет его погасить.

Газета. ру