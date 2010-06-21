Газпром признал задолженность перед Белоруссией
15:58, 21 июня 2010Общество
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Сообщил Куприянов
«Газпром» подтвердил наличие задолженности перед Белоруссией за транзит газа по ее территории в размере, сопоставимой с размером долга Белоруссии за газ в $192 млн. Об этом сообщил по итогам переговоров с делегацией Белоруссией по газовому вопросу официальный представитель российского газового холдинга Сергей Куприянов. При этом, Куприянов заявил, что долг существует, потому что белорусская сторона не позволяет его погасить.
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