Погода на завтра

Завтра на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в западных областях, а днем и в южной части местами сильные, в Карпатах очень сильные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, при грозах местами порывы и шквалы 15-20 м/с, днем на юге в отдельных местах град, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 23-28°, на востоке и в Криму до 32°; в западных областях ночью 11-16°, днем 17-22°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 11-16°.

В Киевской области во вторник ожидается кратковременный дождь (ночью небольшой), гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, при грозах в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°. в Киеве Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре возле Киева 22°.