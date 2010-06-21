Азаров назвал важнейший этап жилищно-коммунальной реформы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что государство будет оказывать помощь при создании гражданами объединений собственников многоквартирных домов.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

Премьер-министр отметил, что создание таких объединений будет важнейшим этапом реформы работы жилищно-коммунальной сферы, после создания регуляторного органа по определению тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Создание регулятора это лишь один из шагов. Важнейшим этапом жилищно-коммунальной реформы, конечно, будет создание объединений собственников домов. Мы хотим, чтобы в каждом деле был хозяин. И здесь государство поможет этим объединениям. Обязательно поможет. Возьмет часть затрат на себя. А это будет субвенция, которая будет доходить до конкретного человека, до конкретного объединения", - заверил глава правительства.