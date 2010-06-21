Две театральные студии из Чернигова победили на фестивале в Польше

Две театральные студии из Чернигова стали победителями VIII Международного фестиваля прекрасных театров, который прошел в польском городе Тчев.

Об этом сообщила УНИАН руководитель городского общественного объединения инвалидов "Шанс" Светлана ФЕДОРОВА.

По ее словам, победили представители двух театральных студий – областной благотворительной организации "Аратта" и объединение инвалидов "Шанс".

"Миссией этого творческого мероприятия является поддержка людей с особыми потребностями в раскрытии их творческих способностей", - сказала С.ФЕДОРОВА.

В фестивале приняли участие свыше 400 участников из Польши, Литвы, Азербайджана, Германии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Беларуси и Украины.