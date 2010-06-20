Самолет Симферополь-Калининград аварийно сел в Днепропетровске

Сегодня приблизительно в 9:30 в аэропорту Днепропетровска осуществил аварийную посадку самолет ЕМBRAER – 145, который летел по маршруту Симферополь-Калининград.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил источник в правоохранительных органах Днепропетровска.

По словам собеседника агентства, в 8:55 лайнер вылетел из Симферополя. Во время полета у самолета отказал один из двигателей.

Лайнер с 36 пассажирами и 5 членами экипажа благополучно приземлился в аэропорту Днепропетровска.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиров переправили на резервном самолете в Киев.

Самолет ЕМBRAER – 145 принадлежит компании “Аеросвіт”.

Сейчас в аэропорту Днепропетровска проводятся следственные действия с экипажем самолета, осуществившем аварийную посадку. Сам самолет опечатан.