Самолет Симферополь-Калининград аварийно сел в Днепропетровске
Пассажиров отправили в Киеве
Сегодня приблизительно в 9:30 в аэропорту Днепропетровска осуществил аварийную посадку самолет ЕМBRAER – 145, который летел по маршруту Симферополь-Калининград.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил источник в правоохранительных органах Днепропетровска.
По словам собеседника агентства, в 8:55 лайнер вылетел из Симферополя. Во время полета у самолета отказал один из двигателей.
Лайнер с 36 пассажирами и 5 членами экипажа благополучно приземлился в аэропорту Днепропетровска.
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиров переправили на резервном самолете в Киев.
Самолет ЕМBRAER – 145 принадлежит компании “Аеросвіт”.
Сейчас в аэропорту Днепропетровска проводятся следственные действия с экипажем самолета, осуществившем аварийную посадку. Сам самолет опечатан.