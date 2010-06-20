Белоруссия пригрозила срывом транзита российского газа

Белоруссия будет вынуждена ограничить транзит российского газа в Европу, если "Газпром" сократит поставки в страну на 85 процентов. Об этом РИА Новости заявил высокопоставленный представитель министерства энергетики Белоруссии.

"Чтобы газотранспортная система работала, в ней технологически нужно поддерживать определенное давление", - пояснил он. "Никто не учитывает, что у нас есть производства, где в случае резкого отключения газа возможны серьезные аварии...", что 15% от поставляемого в Белоруссию газа хватит только для обеспечения небольшого количества некрупных потребителей: "Это только население и хлебозаводы с молокозаводами", - сказал он.

Со своей стороны председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что у российской компании есть технические возможности для того, чтобы перенаправить поставки в обход Белоруссии. Миллер отметил, что летом потребление газа снижается, и газотранспортные мощности не загружены на 100 процентов.

Как сообщал УНИАН, 15 июня президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ распорядился предоставить Беларуси пятидневный срок для оплаты задолженности.

Газпром утверждает, что у Белоруссии накопился долг 192 миллиона долларов. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что никакой задолженности нет. Кроме того, белорусская сторона утверждает, что "Газпром" задолжал Минску за транзит около 200 миллионов долларов - то есть примерно столько же, во сколько российский монополист оценивает долг Минска. В связи с этим Белоруссия предложила урегулировать конфликт путем взаимозачета.