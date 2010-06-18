С Азаровым уже судятся рыбаки

Рыбаки намерены добиваться отмены платы за некоммерческую рыбалку на водоемах общего пользования.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители общественных организаций рыболовов.

Как сообщил председатель Федерации рыболовного спорта Александр ТЕРЕЩУК, на сегодня вышеуказанная плата уже отменена в Киевской и Черниговской областях.

«На остальной территории участки платной ловли существуют, и мы обязательно будем рекомендовать нашим коллегам обращаться в местные прокуратуры. Если не будет результата - обязательно обращаться в суды», - сказал А.ТЕРЕЩУК.

Представители общественных организаций утверждают, что установление такого вида платежей нарушает действующее законодательство, в частности Водный кодекс.

Общественные организации также выступают за полную отмену промышленного лова рыбы во внутренних водоемах Украины.

По словам А.ТЕРЕЩУКА, на сегодня Федерацией рыболовного спорта подан судебный иск к правительству Украины. Суть иска заключается в том, что в Федерации считают, что постановление Кабмина от 1999 года, которым регламентируется любительская и спортивная рыбалка, противоречит позже принятым законодательным актам: Водному кодексу Украины и Закону Украины «О животном мире». Рассмотрение дела запланировано на август т.г.

Кроме того, в частности, рыбаки отметили, что на сегодня нет никакого прогресса в расследовании и установлении виновных в массовой гибели рыбы на Киевском водохранилище прошлой зимой.