Киевсовет утвердил новые правила вызова врачей

Депутаты Киевсовета утвердили новые правила вызова для населения бригад скорой медицинской помощи, специализированной психиатрической помощи, пунктов неотложной медицинской помощи, участковых врачей-терапевтов, врачей-педиатров и врачей-специалистов амбулаторно-поликлинических заведений столицы.

За соответствующее решение проголосовал 71 депутат из 99 присутствующих на заседании.

Документ содержит семь приложений с подробным изложением правил вызова бригад медпомощи и врачей различной специализации.

Как сообщал УНИАН, 27 мая, представляя проект решения депутатам на прошлой сессии, руководитель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам медицины, заместитель председателя горгосадминистрации Алла ШЛАПАК отметила, что сегодня существует крайняя необходимость пересмотреть правила вызова бригад скорой и медицинской помощи и привести их в соответствие с новыми нормативными актами и законодательством Украины, в частности, относительно единого подхода в предоставлении медицинской помощи, поскольку службы оказания помощи руководствовались предыдущими редакциями правил, утвержденными еще в 1913 и 1947 годах.

А. ШЛАПАК сообщила, что в разработанных новых правилах учтены стандарты, которые действуют при оказании медицинской помощи в странах Евросоюза, России и Беларуси, а также защищают права медицинских работников.

Также в правилах говорится о разграничении вызовов между скорой помощью и неотложной помощью. Однако, по словам А. ШЛАПАК, в городе действует единственный диспетчер по телефону 103, который принимает вызовы и направляет их соответствующей службе, учитывая разграничения по видам медицинской помощи.