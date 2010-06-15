В Харькове в райотделе милиции умер подозреваемый

В Харькове в помещении Орджоникидзевского райотдела милиции умер подозреваемый в совершении преступления 29-летний мужчина.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, это произошло 12 июня, когда подозреваемый прибыл по вызову в райотдел милиции.

«Мужчине стало плохо через несколько минут после того, как он зашел в помещение. Была вызвана «скорая». Медики констатировали сердечный приступ. Не исключено, что смерть наступила от передозировки», - сказала Л.ВОЛКОВА.

По ее словам, мужчина, ранее судимый, подозревался в ограблении ювелирного магазина, которое произошло в Харькове накануне. «Есть вещественные доказательства, отпечатки пальцев и тому подобное», - отметила Л.ВОЛКОВА.

По данному факту прокуратура проводит проверку, сообщила руководитель ЦСО.